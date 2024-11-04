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السلطات الإيرانية تعدم إيرانيا يهوديا على خلفية قضية قتل (منظمة غير حكومية)

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أعدمت السلطات الإيرانية الاثنين إيرانيا يهوديا بعد إدانته بتهمة القتل، وفق ما أعلنت منظمة غير حكومية، في ظل تصاعد حدة التوتر مع إسرائيل.

ونفذ حكم الاعدام شنقا بآروین قهرماني في السجن في مدينة كرمانشاه (غرب) بعدما أدين بتهمة ارتكاب جريمة قتل خلال شجار وقع في الشارع، بحسب ما أفادت منظمة “حقوق الإنسان في إيران” ومقرها في النروج.

وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم “في خضم التهديدات بالحرب مع إسرائيل، أعدمت الجمهورية الإسلامية آروين قهرماني، وهو مواطن إيراني يهودي”، مضيفا بأن القضية انطوت على “عيوب كثيرة”.

وأضاف أنه “إلى جانب ذلك، فإن آروين كان يهوديا ولا شك في أن معاداة السامية المؤسسية في الجمهورية الإسلامية لعبت دورا مهما في تنفيذ الحكم في حقه”.

وتراجع عدد اليهود في إيران منذ الثورة الإسلامية العام 1979 لكنها ما تزال الأكبر في الشرق الأوسط خارج إسرائيل.

وبينما أُعدم يهود إيرانيون مباشرة بعد الثورة، فإن إعدام يهودي إيراني هو أمر غير مسبوق منذ سنوات.

وكانت سونيا سعدتي، والدة قهرماني، دعت إلى عدم إعدامه. وحضّت العائلة أقارب الضحية على القبول بالديّة.

وأكد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية الإيرانية إعدام قهرماني مشيرا إلى أن عائلة الضحية “رفضت إعطاء موافقتها” على دفعه دية.

وتبادلت إيران وإسرائيل هجمات غير مسبوقة هذا العام بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية مع حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان.

سجو/لين/غ ر

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية