السلطات الإيرانية تمنع مخرجة سويدية إيرانية من مغادرة البلاد

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أعلنت الممثلة والمخرجة السويدية-الإيرانية مريم مقدم الأربعاء أنها منعت من مغادرة إيران بينما كانت تستعد للسفر إلى السويد لحضور العرض الأول لفيلمها الأخير.

وكتبت مقدم في منشور على إنستغرام “أمس، بينما كنت أستعد لمغادرة البلاد لزيارة عائلتي في السويد وحضور العرض الأول لفيلمنا، تمت مصادرة جواز سفري في مطار طهران”، وارفقت المنشور بصورة عن محضر المصادرة من قبل السلطات الإيرانية.

وأضافت المخرجة البالغة 54 عاما، أنها وزوجها، المخرج المشارك بهتاش صانعي، “لم يعد لهما الحق في مغادرة البلاد”.

وكان من المقرر أن يشارك الزوجان في العرض الأول لفيلمهما الأخير “كعكتي المفضلة” في السويد والذي كان مرشحا لجائزة الدب الذهبي، وهي الأرفع في مهرجان برلين السينمائي الذي أقيم في شباط/فبراير 2024.

وذكرت الشركة الموزعة “تريارتفيلم” على انستغرام أن مقدم “كانت ستشارك في مناقشة بعد عرض الفيلم” الجمعة في السويد.

وكانت السلطات الإيرانية قد منعت مقدم وزوجها من الذهاب إلى برلين لحضور العرض العالمي الأول لفيلمهما.

واسترد الزوجان جوازي السفر قبل أسبوع، بعد أن صادرتهما السلطات لفترة طويلة، بحسب المخرجة.

وقالت “أجد صعوبة في فهم سبب إعادة جوازي السفر إلينا في ظل وجود نية بعدم السماح لنا بالمغادرة”، وتساءلت عما إذا كانت هناك محاولة “لإساءة معاملتنا عقليا ونفسيا”.

وأقرّت مريم مقدم في مقابلة عبر الفيديو مع وكالة فرانس برس خلال انعقاد مهرجان برلين في شباط/فبراير، بأن فيلمها “يتجاوز الكثير من الخطوط الحمر (في أمور) محظورة في إيران منذ 45 عاما”.

ويروي الفيلم قصة ماهين، وهي أرملة تبلغ 70 عاما، تلتقي متقاعدا آخر يعمل سائق سيارة أجرة، في أحد المطاعم. ويحصل إعجاب بينهما، ويمضيان الليل في منزلها بعيدا من أعين عناصر شرطة الأخلاق.

وأضافت “إنها قصة امرأة تعيش حياتها، وتريد أن تعيش حياة طبيعية، وهو أمر محظور على النساء في إيران”.

جلل/ريم/ب ق