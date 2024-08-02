السلطات الانتخابية الفنزويلية تصادق على فوز مادورو بالرئاسة مع تزايد التنديد الدولي

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صادقت السلطات الانتخابية في فنزويلا الجمعة على فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثالثة، في نتائج تشهد البلاد احتجاجات ضدها وتثير تنديدا دوليا متزايدا، وقد اعترفت دول عدة بينها الولايات المتحدة والأرجنتين بفوز مرشح المعارضة بالاستحقاق.

وفي مؤتمر صحافي عقده في كراكاس أكد رئيس المجلس الوطني للانتخابات إلفيس أموروزو فوز مادورو في الانتخابات التي أجريت في 28 تموز/يوليو بحصده 52 بالمئة من الأصوات مقابل 43 بالمئة لخصمه مرشّح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا.

ويأتي إعلان الأرقام الرسمية هذه التي تظهر نيل مادورو 6,4 ملايين صوت مقابل 5,3 ملايين صوت، بعد تأخير استمر أياما عدة قال المجلس الوطني للانتخابات أن سببه “هجمات معلوماتية كبرى مصدرها أنحاء عدة في العالم ضد البنية التحتية التكنولوجية للسلطات الانتخابية وشركات الاتصالات الرئيسية في الدولة”.

وفق أموروزو بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التي اجريت الأحد نحو 60 بالمئة، وقد اقترع 12,3 مليون ناخب منذ أصل 21,3 مسجّلين في القوائم الانتخابية.

– “ملثّمون ومسلّحون” –

مادورو (61 عاما) هو وريث الزعيم الاشتراكي البوليفاري هوغو تشافيز، وهو يحكم البلاد منذ العام 2013. وبموجب النتائج المعلنة أصبح رئيسا لولاية ثالثة تنتهي في 2031، في حين تتحدث المعارضة عن “تزوير واسع النطاق” وسرقة للانتخابات.

ودعت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو إلى التظاهر السبت “في كل مدن” البلاد للتنديد بالتزوير الذي سمح، وفقا لها، بإعلان فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثالثة.

وقالت ماتشادو في مقطع فيديو نُشر الخميس على شبكات التواصل الاجتماعي “يجب أن نبقى ثابتين ومنظَّمين وجاهزين للتحرك مع شعورنا بالفخر لتحقيق نصر تاريخي” الأحد، متعهّدة مواصلة الطريق “حتى النهاية”.

وأضافت المعارِضة التي تؤكّد فوز مرشّحها إدموندو غونزاليس أوروتيا في الانتخابات التي أجريت في 28 تموز/يوليو “سيرى العالم قوة مجتمع مصمم على العيش في حرية”.

بدوره، كتب غونزاليس أوروتيا وهو، مثل ماتشادو، هدّد مادورو بتوقيفه ولم يظهر علنا منذ الثلاثاء، على منصة إكس “سأبقى ثابتا إلى جانب الشعب، لن أترككم وحدكم أبدا، سأدافع دائما عن إرادتكم”.

أعلنت ماتشادو الخميس أنها “تخشى على حياتها” وأنها مضطرة إلى “الاختباء”.

وأكدت في مقال في صحيفة “وول ستريت جورنال”، “قد يلقى القبض عليّ وأنا أكتب هذه الكلمات”.

وأوقف أكثر من 1200 شخص وقتل العشرات أو فُفد أثرهم منذ اندلاع التظاهرات في كل أنحاء البلاد في اليومين التاليين للتصويت. ووفق منظمات حقوقية قتل 11 مدنيا على الأقل خلال هذه الاحتجاجات.

وأعلنت السلطات وفاة جندي، بينما تحدثت المعارضة عن وفاة عشرين واختفاء 11 قسرا.

وندّدت المعارضة الجمعة بتخريب مقرها في كراكاس ليلا على يد مجموعة من الرجال المسلحين والملثمين.

وقال حزب فينتي فنزويلا الذي تنتمي إليه ماتشادو، على منصة إكس إن مقره الوطني تعرض “لهجوم في الساعة 3,00 فجرا بالأسلحة النارية”.

وقال الحزب إن “ستة رجال ملثمين ومجهولي الهوية سيطروا على الحراس الأمنيين وهددوهم وراحوا يرسمون على الجدران وخلعوا الأبواب واستولوا على معدات ووثائق”، ونشر تسجيل فيديو يبين الكتابات على الجدران والمقتنيات مرمية أرضا.

وندّدت ماتشادو وغونزاليس أوروتيا “بعملية تزوير” وطالبا بإعادة فرز الأصوات بطريقة شفافة، وهو مطلب كرّرته العديد من الدول الغربية وفي أميركا اللاتينية.

وغداة اعتراف الولايات المتحدة بزعيم المعارضة رئيسا لفنزويلا، حذت حذوها الجمعة الأرجنتين وأوروغواي والبيرو والإكوادور وكوستاريكا.

وجاء في منشور لوزير خارجية أوروغواي عمر باغانيني على منصة إكس “بناء على الأدلة الدامغة، من الواضح لأوروغواي أن إدموندو غونزاليس أوروتيا حصل على أغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا. نأمل أن يتم احترام إرادة الشعب الفنزويلي”.

وقالت وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا موندينو على منصة إكس “يمكننا جميعنا أن نؤكد من دون أدنى شك أن الفائز الشرعي والرئيس المنتخب هو إدموندو غونزاليس”، وذلك في تصريح مماثل لما أدلى به وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وكان الأخير أشار الخميس في بيان إلى وجود “أدلة قاطعة” على فوز مرشح المعارضة.

وردا على تصريحات بلينكن، حضّ مادورو الولايات المتحدة على “الكف عن حشر أنفها في شؤون فنزويلا”.

وكانت البيرو أول بلد يعترف بغونزاليس رئيسا “شرعيا” لفنزويلا في خطوة أعلنتها ليما الثلاثاء، ما دفع كراكاس إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية معها.

بور-هبا/الح-ود/سام