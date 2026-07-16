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السلطات البريطانية تفتح تحقيقا في حق تيك توك بشأن سلامة الأطفال

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أعلنت الهيئة البريطانية المنظمة لقطاعي الإعلام والاتصالات الخميس، فتح تحقيق بحق منصة تيك توك، للتحقق مما إذا كانت قد أخلّت بالتزاماتها المتعلقة بـ”حماية الأطفال من التعرض لمحتويات ضارة”.

وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني “سيسعى هذا التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن تيك توك قد أخلّت، أو تُخلّ، بالتزاماتها القانونية (…) بما في ذلك استخدام نظام فعّال جدا للتحقق من العمر بما يتيح التأكد بدقة مما إذا كان المستخدم طفلا أم لا”.

وتواجه تيك توك المملوكة لشركة “بايت دانس” الصينية عقوبات وقيودا متزايدة في مختلف أنحاء العالم.

فرضت الهيئة التنظيمية البريطانية غرامة على تيك توك قبل عامين بلغت نحو مليوني جنيه إسترليني لعدم تقديمها معلومات في الوقت المناسب بشأن خاصية الأمان المتعلقة برقابة الوالدين.

وفي العام السابق، فرضت هيئة حماية البيانات البريطانية غرامة أكبر على المنصة، بلغت 12,7 مليون جنيه إسترليني، لاستخدامها “غير القانوني” للبيانات الشخصية للأطفال.

وقالت الهيئة التنظيمية الخميس “إن فتح تحقيق لا يعني أن الهيئة قد خلصت إلى أن الشركة أخلّت بالتزاماتها”، محذرة من إمكانية فرض غرامات تصل إلى 10% من إيرادات الشركة العالمية.

وقالت تيك توك في بيان لوكالة فرانس برس “نحن ملتزمون التزاما تامّا بتوفير تجارب مصممة خصيصا لكل فئة عمرية”، مضيفة “نحن على ثقة بأننا نلتزم بالواجبات” التي يفرضها القانون البريطاني “وسنتعاون مع الهيئة التنظيمية لإثبات ذلك”.

اودي/رك/جك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية