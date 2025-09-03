The Swiss voice in the world since 1935
السلطات التركية تحتجز المزيد من مسؤولي المعارضة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

إسطنبول (رويترز) – ذكرت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية أن السلطات أمرت باحتجاز سبعة مسؤولين في بلديتين تديرهما المعارضة في إسطنبول يوم الأربعاء، وذلك في إطار حملة مستمرة على حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.

وتأتي عمليات الاحتجاز بعد أن قضت محكمة يوم الثلاثاء بعزل رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول أوزجور جليك بسبب مخالفات مالية مزعومة خلال اجتماع عام للحزب في عام 2023.

وأدى هذا الحكم إلى انخفاض حاد في الأسواق، إذ أغلقت الأسهم التركية على تراجع 3.57 بالمئة يوم الثلاثاء بعد أن تهاوت في وقت سابق بأكثر من خمسة بالمئة. ونزل (بي.آي.إس.تي 100) المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول 1.8 بالمئة عند الفتح يوم الأربعاء.

وذكرت قناة (إن.تي.في) أن الشرطة التركية ألقت القبض الأربعاء على خمسة موظفين من بشيكطاش واثنين من أفجلار، وهما بلديتان في إسطنبول.

ورؤساء البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري في هاتين المنطقتين من بين 15 رئيس بلدية سجنتهم السلطات في إطار تحقيق واسع النطاق في اتهامات فساد مزعومة تستهدف البلديات التي يديرها الحزب. وسبق أن اعتقلت السلطات رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الخصم السياسي الرئيسي لأردوغان، في إطار هذه الحملة الأمنية.

وينفي حزب الشعب الجمهوري هذه الاتهامات.

وسيلقي زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال كلمة خلال تجمع للحزب بإسطنبول مساء الأربعاء.

وربما يؤثر الحكم المتعلق باجتماع حزب الشعب الجمهوري في 2023 على قرار محكمة أخرى في العاصمة أنقرة، والتي من المتوقع أن تصدر حكما في قضية منفصلة منتصف الشهر الجاري وربما تطيح بأوزال من منصبه.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

