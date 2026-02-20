السلطات التركية تعتقل صحفيا في دويتشه فيله الألمانية

فرانكفورت 20 فبراير شباط (رويترز) – ألقت السلطات التركية القبض على مراسل مخضرم لدويتشه فيله الألمانية في أنقرة، واتهمته “بنشر معلومات مضللة” و”إهانة الرئيس”.

وأعلن مكتب الادعاء العام في إسطنبول في بيان صدر مساء أمس الخميس أن السلطات قبضت على أليجان أولوداغ وبدأت تحقيقا جنائيا بناء على بعض منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن المقرر مثوله أمام ممثلين للادعاء اليوم الجمعة.

وقالت دويتشه فيله إن المراسل، الذي يعمل لديها منذ عدة سنوات، تم اعتقاله في أنقرة ونقل إلى شرطة إسطنبول أمس الخميس.

ووصفت باربرا ماسينج المديرة العامة لدويتشه فيله الاتهامات بأنها لا أساس لها من الصحة وقالت إن الاعتقال “عمل متعمد للترهيب ويظهر مدى قمع الحكومة لحرية الصحافة”.

وقالت دويتشه فيله إن الاتهامات الموجهة لأولوداغ تتعلق بانتقاده لإجراءات الحكومة التركية التي أدت إلى إطلاق سراح مسلحين يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في منشور على منصة إكس ونشره قبل حوالي عام ونصف العام.

وأضافت أن السلطات فتشت شقته وصادرت أجهزة إلكترونية.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)