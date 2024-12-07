السلطات السورية تعلن فرض “طوق أمني وعسكري قوي” في محيط دمشق في مواجهة تقدّم فصائل المعارضة

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أعلنت السلطات السورية السبت إقامة “طوق أمني وعسكري قوي” في محيط دمشق، مع إعلان فصائل معارضة استعدادها لـ”تطويق” دمشق.

ونفت الرئاسة السورية السبت أن يكون الرئيس بشار الأسد قد غادر دمشق، مؤكدة أنه “يتابع عمله” منها.

واقتربت فصائل المعارضة السورية من دمشق السبت وبدأت في “تنفيذ المرحلة الأخيرة من تطويق العاصمة دمشق”، وفق القيادي في الفصائل المعارِضة حسن عبد الغني الذي أكد أن مقاتليه باتوا على مسافة أقل من 20 كلم من المدخل الجنوبي للعاصمة السورية.

وفي بيان بعنوان “إلى إخواني الثوار الأحرار” نشرته قيادة الفصائل على تطبيق تلغرام، قال أبو محمّد الجولاني الذي بدأ يستخدم اسمه الحقيقي أحمد الشرع بدلا من لقبه العسكري، “وإني أعزم عليكم ألا تهدروا رصاصة واحدة إلا في صدور أعدائكم، فدمشق تنتظركم”.

وكان أكد الجمعة في حديث لشبكة سي ان ان الإخبارية الأميركية أن هدف الفصائل المعارضة هو “إسقاط نظام” الأسد.

وقال وزير الداخلية السوري محمد الرحمون السبت في تصريح للتلفزيون السوري الرسمي خلال جولة في العاصمة “أطمئن المواطنين أن هناك طوقا قويا جدا، أمنيا وعسكريا، على الأطراف البعيدة لدمشق وريف دمشق”، مضيفا أنه “لا يمكن لأي كان، لا هم ولا مشغليهم ولا داعميهم أن يخترقوا هذا الخط الدفاعي الذي تقوم به القوات المسلحة”.

وأفاد شاهدان وكالة فرانس برس بأن متظاهرين في ضاحية جرمانا جنوب دمشق أسقطوا السبت تمثالا نصفيا للرئيس الراحل حافظ الأسد كان مرفوعا داخل ساحة رئيسية تحمل اسمه.

ونشرت وسائل إعلام محلية لقطات مماثلة في درعا، في الجنوب وفي حماة في وسط البلاد.

– “فرحتنا لا توصف” –

في حماة التي دخلتها فصائل معارضة السبت، أفاد مصور وكالة فرانس برس بأن سكانا أضرموا النار في صورة عملاقة للرئيس بشار الأسد عند واجهة أحد فنادق المدينة.

وقال غياث سليمان المقيم في المدينة “فرحتنا لا توصف ونتمناها لكل سوري شريف أن يعيش هذه اللحظات السعيدة التي حرمنا منها منذ ولادتنا. لم يتعاقب على الرئاسة سوى بشار وحافظ”.

وكانت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) وفصائل متحالفة معها بدأت في 27 تشرين الثاني/نوفمبر هجوما على القوات الحكومية انطلاقا من محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، وتمكّنت من السيطرة على مناطق واسعة أبرزها حلب (شمال) ثاني كبرى مدن البلاد، وواصلت التقدم لتسيطر على حماة (وسط)، وتقترب من مدينة حمص (وسط).

لكن من الصعوبة بمكان التحقّق بشكل مستقل من التطورات الميدانية. وفي حين يتواجد بعض الصحافيين المتعاونين مع فرانس برس في مناطق تسيطر عليها فصائل معارضة، لا يتواجد أي من صحافيي الوكالة عند مداخل دمشق حيث تؤكد الفصائل أنها باتت متواجدة.

السبت أصبحت الفصائل عند مداخل حمص، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ بريطانيا مقرّا وله شبكة واسعة من المصادر والمندوبين في سوريا، والذي أفاد أيضا بمقتل سبعة مدنيين جراء قصف وغارات سورية وروسية على بلدات في محيط مدينة حمص.

وكان المرصد أفاد صباحا بأن هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها باتت على “بعد خمسة كيلومترات من أطراف حمص بعد سيطرتها على الرستن وتلبيسة” الواقعتين على الطريق الواصل بين المدينتين، مشيرا إلى انسحاب القوات الحكومية من مدينة حمص، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع السورية.

في لقطات تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي يمكن سماع دوي إطلاق النار في شمال مدينة حمص.

وفي حال سيطرت الفصائل على حمص تبقى فقط دمشق والساحل المتوسطي بيد قوات الأسد الذي تحكم عائلته البلاد منذ أكثر من خمسة عقود.

– “عدم الانزلاق إلى الفوضى” –

وتراجعت القوات الحكومية السورية بشكل كبير وغير متوقع خلال الأيام الماضية في الميدان. وخسرت الحكومة السبت سيطرتها على محافظة درعا بعد سيطرة مقاتلين من فصائل معارضة على مدينة رئيسية، حسبما أفاد المرصد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنّ “مقاتلين محليين سيطروا على مدينة الصنمين، غداة سيطرتهم على مدينة درعا، بعد انسحاب قوات النظام منها”.

في وقت سابق السبت، سيطرت فصائل مسلحة معارضة سورية على مدينة القنيطرة، مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، على بعد نحو 12 كيلومترا جنوب حضر، بحسب المرصد.

وسمحت السلطات العراقية بدخول “مئات” الجنود السوريين “الفارّين من الجبهة” إلى العراق عن طريق معبر القائم الحدودي، على ما أفاد مصدران أمنيان فرانس برس السبت.

قبيل الإعلان عن سيطرة الفصائل على درعا، أشار الجيش السوري إلى أنه سيعيد الانتشار في هذه المحافظة وفي محافظة السويداء المجاورة وقال الجيش في بيان السبت إن قواته “بدأت باستعادة زمام الأمور في محافظتي حمص وحماة في مواجهة التنظيمات الإرهابية”.

في مدينة السويداء، قال مقاتل في تصريح لفرانس برس “بعدما انسحبت القوات الحكومية من مراكزها ومقراتها نحن نؤمن المرافق الحيوية وكل ما يهم المواطن ونتمنى من الجميع أن يكونوا متفهّمين. يجب التنبه لعدم الانزلاق إلى الفوضى، الفوضى تذبح الجميع”.

ومع تقدّم الفصائل ميدانيا أوصى عبد الغني “جميع الطوائف بالاطمئنان ومساندة تحركات الثوار، فإن عهد الطائفية والاستبداد قد زال إلى الأبد”.

– “غير مقبول” –

يعد هذا الهجوم غير مسبوق باتساع نطاقه منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للرئيس بشار الاسد في العام 2011، والتي قمعتها السلطات بعنف، قبل أن تتحول الى نزاع دامٍ أسفر عن مقتل مئات الآلاف وتهجير الملايين وتسبب بدمار واسع.

ودعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن السبت على هامش منتدى الدوحة للحوار السياسي إلى “الهدوء وتجنب سفك الدماء وحماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي”، وحضّ أيضا على “بدء عملية تؤدي إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري”.

وأفاد المرصد السوري بسقوط 826 قتيلا، بينهم 111 مدنيا منذ بدء هجوم الفصائل. وأشار إلى أن 222 مقاتلا بالإجمال قضوا منذ الثلاثاء بمحيط حماة.

كما نزح 370 ألف شخص، حسب الأمم المتحدة التي حذّرت من أن هذا العدد قد يرتفع إلى 1,5 مليون.

في الدوحة حيث اجتمع وزراء خارجية تركيا هاكان فيدان الذي تدعم بلاده الفصائل المعارضة، وروسيا سيرغي لافروف وإيران عباس عراقجي، دعا المجتمعون إلى “حوار سياسي”.

وقال لافروف على هامش منتدى الدوحة في قطر “من غير المقبول السماح لجماعة إرهابية بالسيطرة على الأراضي في انتهاك للاتفاقيات القائمة، بدءا من قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254 (الصادر في العام 2015) والذي أكد بقوة سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها ووحدتها”.

بور-لار/ناش-ود/ب ق