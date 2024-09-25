السلطات السويسرية تعتقل مغربيا يشتبه بقتله طالبة في باريس

afp_tickers

2دقائق

أوقفت السلطات السويسرية مغربيا يشتبه بأنه قتل طالبة جامعية تبلغ من العمر 19 عاما وترك جثّتها في غابة في غرب باريس، وفق ما أفاد مسؤولون.

وأفاد مصدر مطلع على القضية تحدّث إلى فرانس برس بأن المشتبه به مغربي يبلغ من العمر 22 عاما بينما أفاد مدعون بأنه سبق وأدين بالاغتصاب وصدر بحقه أمر بمغادرة فرنسا.

عُثر على جثة الطالبة في غابة بولونيا في غرب باريس، على مقربة من جامعة باريس-دوفين التي كانت ترتادها.

والثلاثاء، تم توقيف رجل يشتبه بارتكابه الجريمة في سويسرا، بحسب مسؤولين فرنسيين.

وأفاد مكتب المدعي العام في باريس الثلاثاء أنه تم التعرّف على هوية المشتبه به “وتوقيفه اليوم في كانتون جنيف”.

وقال مكتب المدعي العام لفرانس برس إن “طلب التسليم سيُرسل إلى السلطات السويسرية”.

وبحسب المدعين، أدين الرجل في 2021 بالاغتصاب عام 2019 عندما كان قاصرا.

وأُطلق سراحه في حزيران/يونيو 2024 بعدما قضى فترة عقوبته. وكان يقيم في فرنسا بشكل غير شرعي.

ولم تنشر السلطات سوى الاسم الأول للضحية فيليبين.

شوهدت الطالبة آخر مرة في الجامعة الجمعة.

وبحسب مصدر للشرطة، أفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا رجلا يحمل فأسا.

يتوقع أن يفاقم قتل الطالبة التوترات السياسية في فرنسا حيث تعهّد وزير الداخلية الجديد برونو ريتايو تعزيز النظام والقانون وتشديد قوانين الهجرة وتسهيل ترحيل الأجانب المدانين بجرائم.

تلل-غد-سك-مده-اس/لين/ص ك