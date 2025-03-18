السلطات الصحية: مقتل أكثر من 400 في غارات إسرائيلية على غزة

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من نضال المغربي وإيناس العشري وجيمس ماكنزي

القاهرة/القدس (رويترز) – قالت السلطات الصحية الفلسطينية إن ما يزيد على 400 شخص قُتلوا في غارات جوية إسرائيلية على غزة يوم الثلاثاء، مما ينذر بانهيار كامل لوقف إطلاق النار المتماسك منذ شهرين وسط توعد إسرائيل بالمزيد من القوة لتحرير رهائنها الذين ما زالوا محتجزين في القطاع.

واتهمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار وتهديد ما آلت إليه جهود الوسطاء الرامية إلى إقرار هدنة دائمة. ولا تزال حماس تحتجز 59 من إجمالي 250 رهينة بعد هجوم قادته على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ “إجراء قوي” ضد حماس في غزة ردا على رفض الحركة إطلاق سراح الرهائن ومقترحات وقف إطلاق النار.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان “ستتحرك إسرائيل، من الآن فصاعدا، لمواجهة حماس بقوة عسكرية متزايدة”.

ودعت مصر، أحد الوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ يناير كانون الثاني، إلى ضبط النفس وطالبت “الأطراف بضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

أصابت الغارات الجوية منازل ومخيمات من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وقصفت الدبابات الإسرائيلية عبر خط الحدود شرق وجنوب القطاع.

وقالت ربيحة جمال (65 عاما) وهي أم لخمسة أطفال من مدينة غزة “كانت ليلة زي جهنم.. متل أول أيام الحرب”.

وأضافت لرويترز عبر تطبيق للتراسل “كنا بنحضر ناكل وجبة السحور مشان نصوم وفجأة العمارات صارت تهتز والانفجارات تنسمع، كنا فاكرين الحرب خلصت بس شكلها رجعت من تاني”.

وفي المستشفيات التي عانت من قصف على مدى 15 شهرا، تسنت مشاهدة أكوام من الجثث ملفوفة بأغطية بلاستيكية بيضاء ملطخة بالدماء بينما استمر وصول مصابين. وقالت وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في غزة إن 404 أشخاص قتلوا، بينهم كثير من الأطفال، في حين بلغ عدد المصابين 562.

وأكد الجيش الإسرائيلي، الذي قال إنه قصف عشرات الأهداف، أن الضربات ستستمر ما دام ذلك ضروريا وستتجاوز نطاق الغارات الجوية، مما يزيد من احتمالات استئناف القوات البرية الإسرائيلية القتال.

وعبر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن الفزع من الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي على غزة.

وقال في بيان “أشعر بالفزع إزاء الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي على غزة الليلة الماضية، والذي أسفر عن مقتل المئات، وفقا لوزارة الصحة في القطاع. هذا سيزيد مأساة إلى المأساة”.

وأضاف تورك “لجوء إسرائيل إلى مزيد من القوة العسكرية لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعاني بالفعل من ظروف كارثية”.

تمنع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة منذ أكثر من أسبوعين، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل فتحت ملاجئ في عدة مناطق بتل أبيب استعدادا لرد محتمل من حماس أو اليمن.

ويأتي تجدد الضغط الإسرائيلي المكثف على حماس في وقت يشتعل فيه التوتر في أماكن أخرى في الشرق الأوسط، حيث امتدت حرب غزة إلى لبنان واليمن والعراق.