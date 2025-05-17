السلطات الصحية: مقتل 146 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية خلال 24 ساعة

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من ماي أنجيل ونضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – قالت السلطات الصحية في غزة يوم السبت إن القوات الجوية الإسرائيلية قتلت 146 فلسطينيا على الأقل وأصابت المئات في هجمات جديدة على القطاع في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، في حين تستعد إسرائيل على ما يبدو للمضي قدما في هجوم بري جديد.

والضربات الإسرائيلية منذ يوم الخميس من أعنف مراحل القصف منذ انهيار الهدنة في مارس آذار الماضي. وجاءت أحدث الهجمات بعد أن اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولته في الشرق الأوسط يوم الجمعة دون تقدم واضح نحو وقف إطلاق نار جديد.

وقال مروان السلطان مدير المستشفى الإندونيسي في شمال غزة “منذ الثانية عشرة منتصف الليل استقبلنا 58 شهيدا… الوضع صعب، الوضع معقد”.

وأضاف “هناك عدد كبير (من الأشخاص) تحت الركام… الوضع كارثي”.

وقالت السلطات الصحية المحلية إن 459 شخصا أصيبوا في الضربات الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إنه ينفذ ضربات مكثفة ويحشد القوات في إطار الاستعدادات لتوسيع العمليات في قطاع غزة وتحقيق “سيطرة عملياتية” في مناطق القطاع.

والنظام الصحي في غزة يعمل بالكاد إذ تتعرض المستشفيات لقصف إسرائيلي متكرر خلال الحرب المستمرة منذ 19 شهرا، في حين أن الإمدادات الطبية آخذة في النضوب مع تشديد إسرائيل حصارها منذ شهر مارس آذار.

والتصعيد، الذي يتضمن تعزيز القوات المدرعة على امتداد الحدود، جزء من المراحل الأولية من “العملية عربات جدعون” التي تقول إسرائيل إنها تهدف إلى هزيمة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) واستعادة رهائنها.

وقال مسؤول دفاع إسرائيلي هذا الشهر إن العملية لن تبدأ قبل انتهاء زيارة ترامب للشرق الأوسط.

وقال الجيش يوم السبت “نزيد قواتنا تدريجيا، وحماس لا تزال صامدة”.

ويحذر خبراء الأمم المتحدة من أن المجاعة تلوح في الأفق في غزة بعد أن منعت إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع منذ 76 يوما، إذ طلب توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من مجلس الأمن الأسبوع الماضي أن يتحرك “لمنع الإبادة الجماعية”.

وأقر ترامب يوم الجمعة بأزمة الجوع المتزايدة في غزة والحاجة إلى إيصال المساعدات، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار وإنهاء حصارها لغزة.

وتهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى البدء في توزيع المساعدات على سكان غزة بحلول نهاية مايو أيار، باستخدام شركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة، لكن الأمم المتحدة قالت إنها لن تعمل مع المؤسسة لافتقارها للنزاهة والحياد والاستقلال.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الخامس من مايو أيار إن إسرائيل تخطط لشن هجوم موسع ومكثف على حماس إذ وافق مجلس الوزراء الأمني على خطط قد تشمل الاستيلاء على قطاع غزة بأكمله والسيطرة على المساعدات.

وأمر الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة سكان غزة بالتوجه جنوبا بعد ضربات عنيفة على بلدة بيت لاهيا الشمالية ومخيم جباليا للاجئين. إلا أن السكان أفادوا بأن الدبابات تتقدم باتجاه مدينة خان يونس الجنوبية.

وهدف إسرائيل المعلن في غزة هو القضاء على قدرات حماس العسكرية والإدارية، بعد أن شنت هجوما مباغتا على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 تشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة أودت بحياة أكثر من 53 ألف شخص، فضلا عن تدميرها القطاع الساحلي المكتظ بالسكان، مما دفع سكانه البالغ عددهم نحو مليونين إلى النزوح من منازلهم.

وذكرت شبكة “إن.بي.سي نيوز” يوم الجمعة نقلا عن خمسة مصادر مطلعة أن إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني بشكل دائم من قطاع غزة إلى ليبيا.

ويرفض الفلسطينيون، بمن فيهم حماس، والسلطة الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس، أي تهجير خارج أراضيهم.