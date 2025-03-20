السلطات الصحية: مقتل 70 فلسطينيا على الأقل في ضربات إسرائيلية على غزة

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غزة/القاهرة (رويترز) – قالت مسؤول بالصحة في قطاع غزة إن 70 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في غارات جوية إسرائيلية على القطاع يوم الخميس بعد استئناف إسرائيل حملتها العسكرية.

وذكر مسعفون أن الضربات الإسرائيلية استهدفت عددا من المنازل في مناطق في شمال وجنوب القطاع. ولم تصدر إسرائيل أي تعليق حتى الآن.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إن قواته استأنفت العمليات البرية في وسط وجنوب قطاع غزة بعد انهيار وقف إطلاق نار صمد إلى حد كبير منذ يناير كانون الثاني.

وجاء تجدد العمليات البرية بعد مقتل أكثر من 400 فلسطيني في ضربات جوية في أحد أعنف جولات القصف منذ بدء الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال مسؤول الصحة لرويترز إن الضربات الجوية أسفرت عن مقتل 510 فلسطينيين منذ يوم الثلاثاء أكثر من نصفهم نساء وأطفال.

وقال الجيش الإسرائيلي إن العمليات بسطت سيطرته على محور نتساريم وهو المحور الأوسط في القطاع، وإنها مناورة “مركزة” تهدف لإنشاء منطقة عازلة جزئية بين شمال وجنوب القطاع.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن العملية البرية والتوغل في محور نتساريم “يعد خرقا جديدا وخطيرا” لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم قبل شهرين.

وقالت حماس في بيان “نؤكد تمسكنا باتفاق وقف إطلاق النار الموقع، وندعو الوسطاء الضامنين إلى تحمل مسؤولياتهم في لجم هذه الخروقات والانتهاكات غير المسؤولة”.

وقال مسؤول من حماس لرويترز يوم الخميس إن الوسطاء كثفوا جهودهم مع الجانبين، لكنه أضاف أن ذلك لم يسفر بعد عن تحقيق أي انفراجة.

ولم تصدر الحركة أي تهديدات واضحة بالرد على الضربات الإسرائيلية الجديدة.