السلطات الصينية تعلن مقتل 82 شخصا في انفجار المنجم وتشير إلى مخالفات جسيمة

أعلنت السلطات الصينية السبت مقتل 82 شخصا في انفجار بمنجم فحم في شمال شرق البلاد، في تراجع عن حصيلة سابقة أفادت بمقتل 90 شخصا، مؤكدة أن النتائج الأولية للتحقيقات أظهرت أن الشركة المعنية بالمنجم ارتكبت انتهاكات “جسيمة”.

وهذه اسوأ كارثة يشهدها قطاع التعدين من 17 عاما. ولا يزال شخصان في عداد المفقودين، وتواصل فرق الإنقاذ مساء السبت عمليات البحث عنهما حسبما أفادة قناة سي سي تي في الرسمية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن 247 عاملا كانوا تحت الأرض في منجم ليوشينيو في شانشي حين وقع الحادث مساء الجمعة عند الساعة 19,29 بالتوقيت المحلي (11,29 ت غ).

ونُقل 128 شخصا منهم إلى المستشفيات للعلاج، وفق قناة سي سي تي في.

وأعلنت السلطات في مؤتمر صحافي بثته القناة أن “النتائج الأولية تشير إلى أن شركة منجم الفحم المعنية ارتكبت مخالفات قانونية جسيمة”.

وأُرسل ما مجموعه 755 من أفراد الطوارئ والكوادر الطبية إلى موقع الانفجار، فيما تواصلت جهود الإنقاذ بعد ظهر السبت.

وهذا أسوأ حادث يشهده قطاع التعدين منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009، حين أدى انفجار في منجم بمقاطعة هيلونغجيانغ (شمال شرق) إلى مقتل 108 أشخاص.

– رائحة كبريت –

يقع هذا المنجم على بعد 500 كيلومتر جنوب غرب بكين، في مقاطعة شانشي، وهي من أبرز مناطق استخراج الفحم في الصين.

وقال أحد العمال الناجين للتلفزيون الصيني إن سحابة من الدخان انبعثت مع رائحة الكبريت، وأنه رأى عمالا يصابون بالاختناق قبل أن يفقد وعيه.

وأضاف “استلقيت لنحو ساعة، ثم نهضت من تلقاء نفسي وناديت من كانوا بجانبي وخرجنا”.

وبثّت “سي سي تي في” صورا لعمال إنقاذ يضعون خوذا ويحملون نقالات، إضافة إلى عدد كبير من سيارات الإسعاف.

وأظهرت مشاهد أخرى مصابين يرقدون على أسرّتهم ورؤوسهم ملفوفة بضمادات، وآخرين على أجهزة الأكسجين.

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى تعبئة “كل الوسائل” الممكنة لعلاج المصابين، وطالب بإجراء تحقيقات معمقة في الحادث، وفق “شينخوا”.

وقال شي إنه يتعيّن “على كل المناطق والهيئات استخلاص الدروس من هذا الحادث، والبقاء في حالة يقظة دائمة بشأن السلامة في العمل (…) والعمل لمنع وقوع حوادث كبرى بشكل حازم”.

وأطلقت الحكومة الصينية تحقيقا في الانفجار وتعهدت بمعاقبة المسؤولين عنه.

وقالت “شينخوا” في وقت سابق مساء السبت إنه “استجابة لحادث انفجار الغاز في منجم ليوشينيو للفحم المملوك لمجموعة شانشي تونغتشو، سيقوم فريق التحقيق في الحوادث التابع لمجلس الدولة بإجراء تحقيق دقيق وشامل”.

وأضافت “سيتم معاقبة المسؤولين بشدة وفقا للقوانين واللوائح”، مشيرة الى أن السلطات ستطلق حملة لقمع نشاطات التعدين غير القانونية.

وتابعت “يُطلب من جميع المناطق والجهات المعنية… تشديد الإجراءات ضد الأنشطة غير القانونية”، بما يشمل تزوير بيانات السلامة، وعدم الإفصاح عن أعداد العمال تحت الأرض، والتعاقد غير القانوني.

وأوضحت الوكالة أن أحد المسؤولين في الشركة المشغلة للمنجم وُضع “تحت الرقابة وفقا للقانون”.

– تحسّن نسبيّ –

الصين أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، وأهم مستهلك للفحم، وهو مورد تعتبره حلّا يمكن الاعتماد عليه في ظل تقلبات إنتاج مصادر الطاقة المتجددة.

ورغم تحسّن معايير السلامة في المناجم خلال العقود الأخيرة، وكذلك تغطية الإعلام للحوادث الكبرى بعدما كان يُعتّم عليها في الماضي، فإن الحوادث ما تزال شائعة في قطاع غالبا ما يشهد تراخيا في تطبيق إجراءات السلامة.

ويعمل في مناجم الفحم وحدها في الصين أكثر من 1,5 مليون شخص.

في شباط/فبراير من العام 2023، أسفر انهيار منجم فحم مكشوف في منغوليا الداخلية في شمال الصين عن مقتل 53 شخصا، بعدما دُفنت عشرات المركبات والأفراد تحت الأنقاض.

