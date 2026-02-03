السلطات الفرنسية تستدعي إيلون ماسك للاستجواب وتفتش مكاتب اكس في فرنسا

أعلنت النيابة العامة في باريس الثلاثاء أنها استدعت مالك منصة اكس إيلون ماسك للاستجواب في 20 نيسان/أبريل، مشيرة إلى أنّ مكاتب المنصة في فرنسا تخضع حاليا للتفتيش على خلفية الاشتباه بارتكاب تجاوزات عدة.

وقالت المدعية العامة الفرنسية لور بيكو إنّ ماسك وليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية السابقة لاكس، قد استُدعيا للاستجواب في 20 نيسان/أبريل “بصفتهما المديرين الفعليين والقانونيين لمنصة اكس خلال فترة وقوع المخالفات المزعومة”.

وأضافت القاضية “بالتوازي مع ذلك، تخضع مكاتب منصة اكس في فرنسا للتفتيش الثلاثاء”.

وتُنَفَّذ هذه الإجراءات في إطار تحقيق قُتح مطلع عام 2025 على خلفية شكاوى تقدّم بها نواب نددوا بتحيّز خوارزميات اكس المملوكة لماسك، والتي يُحتمل أنها أثرت سلبا على أداء المنصة.

وتوسّعت مُذاك التحقيقات لتشمل جرائم أخرى بينها التواطؤ في حيازة صور إباحية للأطفال وفي توزيعها أو عرضها أو إتاحتها بشكل منظم، بالإضافة إلى التزييف العميق ذات الطابع الجنسي، وإنكار محرقة الهولوكوست.

وإلى جانب ماسك وياكارينو، “تم استدعاء موظفين في اكس للاستجواب بين 20 و24 نيسان/ابريل 2026″، بحسب بيكو.

وقالت المدعية العامة “إنّ هذه الاستجوابات الطوعية مع مسؤولين تنفيذيين ستتيح لهم عرض موقفهم بشأن الوقائع، وإذا لزم الأمر، توضيح التدابير المقترحة للالتزام بالقواعد”.

