The Swiss voice in the world since 1935
السلطات الفرنسية تعتقل قاصرين في إطار تحقيقات تتعلق بالإرهاب

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

باريس أول ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال مكتب المدعى العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب اليوم الاثنين إن السلطات بدأت تحقيقا مع مجموعة يشتبه في تخطيطها لهجمات، وإنه تم توجيه اتهامات لقاصرين ووضعهما قيد الحبس الاحتياطي، نتيجة لذلك التحقيق.

وفي بيان صدر بعد تقرير في وسائل الإعلام الفرنسية، قال المكتب أيضا إنه منذ بداية عام 2025، واجه ما مجموعه 20 قاصرا اتهامات تتعلق بالإرهاب.

وأفادت فرانس إنفو، نقلا عن مصدر مطلع على التحقيق، أن القاصرين كانا يخططان لهجوم على “أهداف إسرائيلية”.

ولم يؤكد مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب هذا الأمر فورا.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية)

