السلطات المصرية تسارع لإنقاذ سفينة شحن قبالة منطقة القصير على البحر الأحمر

reuters_tickers

2دقائق

القاهرة (رويترز) – قالت مصادر بحرية لرويترز إن السلطات المصرية تسارع لإنقاذ سفينة الشحن (في.إس.جي جلوري) التي بدأت في الغرق يوم الاثنين بالقرب من الشعاب المرجانية قبالة منطقة القصير بمحافظة البحر الأحمر بعد أن ظلت عالقة لمدة 10 أيام.

وتعرضت السفينة، التي يبلغ عدد طاقمها 21 فردا وتحمل أربعة آلاف طن من النخالة و70 طنا من زيت الوقود و50 طنا من الديزل، لثقب في جسمها بلغ حجمه 60 سنتيمترا، مما سمح لمياه البحر بغمر غرفة المحرك. وجرى إنقاذ طاقمها.

وعرقلت الأحوال الجوية السيئة جهود الحفاظ على توازن السفينة، مما تسبب في ميلها أكثر. ونشرت فرق الطوارئ مضخات إضافية في محاولة لإخراج المياه المتزايدة.

وكانت السفينة في.إس.جي جلوري في طريقها من اليمن إلى ميناء بورتوفيق في مصر، قبل أن تعلق في ظروف جوية صعبة.

ونجحت جهود الإنقاذ بقيادة محافظة البحر الأحمر ووزارة البيئة حتى الآن في سحب 250 طنا من المياه الملوثة والوقود، لكن المصادر تقول إن بعض الوقود لا يزال على متن السفينة، مما يشكل خطرا جسيما على الشعاب المرجانية في المنطقة.

الكارثة البحرية هي الثانية في البحر الأحمر في أقل من شهر. ففي 25 نوفمبر تشرين الثاني، انقلب مركب سياحي بالقرب من مرسى علم جنوبي القصير، مما أسفر عن مقتل أربعة على الأقل وفقدان سبعة أشخاص وإنقاذ 33 راكبا.