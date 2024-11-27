السلطات المصرية تواصل البحث عن مفقودين من حادثة غرق المركب السياحي

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أعلنت السلطات المصرية الأربعاء أن عمليات البحث مستمرة في البحر الأحمر لليوم الثالث على أمل العثور على سبعة مفقودين في حادثة غرق مركب سياحي.

ونشرت مصر الأربعاء مقطع فيديو يُظهر مجموعة سياح جرى إنقاذهم من مركب انقلب في البحر الأحمر قبالة الساحل الشرقي للبلاد، حيث انتُشلت أربع جثث على الأقل.

وأعلنت وزارة الخارجية السلوفاكية مقتل أحد رعاياها الأربعاء، في حين نجا سلوفاكيان آخران.

كان المركب يحمل 31 سائحا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى 13 من أفراد الطاقم، عندما ضربته موجة كبيرة في وقت مبكر الاثنين ما أدى إلى انقلابه بالقرب من مرسى علم في جنوب شرق مصر.

وقال مكتب محافظ البحر الأحمر إن عمليات البحث مستمرة للعثور على سبعة أشخاص مفقودين.

وأبحر مركب “سي ستوري” (“Sea Story”) من ميناء بورت غالب قرب مرسى علم، الأحد في رحلة غوص تستغرق أياما. وكان من المقرر أن يصل الجمعة إلى الغردقة، على بعد 200 كيلومتر شمالا.

ومن بين 44 شخصا كانوا على متن القارب، نجا 33 بينهم سائحون أظهرهم الفيديو وهم ينزلون من قارب سريع ملتحفين ببطانيات بالقرب من مرسى علم.

ويقول رجل مجهول في الفيديو “نرتعش من البرد”.

أمضى السياح 24 ساعة على الأقل في مقصورة على متن القارب المنقلب قبل أن يعثر عليهم عناصر الإنقاذ صباح الثلاثاء، وفق مصدر حكومي مطلع على عمليات الإنقاذ.

وقالت السلطات إن فريقا عسكريا أنقذ الثلاثاء بلجيكيين اثنين وسويسريا وفنلنديا ومصريا.

ونُقل ناجيان، أحدهما مصري عرّفت عنه السلطات أمام الكاميرات، على نقالتين. وبكت سائحة بلجيكية عند وصولها رصيف الميناء حيث استقبلها ضابط مصري بقوله “أنا اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم، أريد أن أرحب بك وأشكر الله على عودتك إلى مرسى علم. أعتقد أن الدولة فعلت كل ما هو ضروري لعودتك إلى هنا. الجيش والبحرية بذلوا كل ما في وسعهم”.

وقال مكتب محافظ البحر الأحمر إن المركب كان يحمل سياحا من بلجيكا والمملكة المتحدة والصين وفنلندا وألمانيا وإيرلندا وبولندا وسلوفاكيا وإسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة.

وقالت السلطات إن المركب حصل على كل الأذونات اللازمة واجتاز جميع الاختبارات. ولم يكشف التحقيق الأولي عن أي أخطاء فنية.

وهذا الحادث هو الثالث على الأقل من نوعه الذي يتم الإبلاغ عنه هذا العام بالقرب من مرسى علم.

فيد/جك-ليل/ص ك