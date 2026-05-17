السلطات في أبوظبي تعلن عن حريق قرب محطة براكة للطاقة النووية إثر ضربة بطائرة مسيّرة

afp_tickers

1دقيقة

اندلع حريق نتيجة ضربة بطائرة مسيّرة استهدفت محطة للطاقة النووية في العاصمة الإماراتية أبوظبي الأحد، وفق ما أعلنت السلطات، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات الإشعاع.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي في منشور على منصة إكس “تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات، ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية”.

م ل