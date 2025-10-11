السلطة الفلسطينية تدفع الأحد 50% من رواتب موظفيها عن يوليو

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع يوم الأحد نصف راتب شهر يوليو تموز لموظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري، فيما تستمر أزمتها المالية.

وأضافت الوزارة في بيان “رواتب الموظفين عن شهر تموز يوم غد الأحد بنسبة لا تقل عن 50 في المئة وبحد أدناه 2000 شيقل”.

وقال محمد مصطفى رئيس الحكومة الفلسطينية في تصريحات لرويترز يوم الخميس إن إسرائيل لم تحول عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع التي تمر عبرها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة في المئة.

وأضاف أن قيمة أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي تجاوزت 12 مليار شيكل.

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على عائدات الضرائب في تغطية رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية بالإضافة إلى الدعم الدولي الذي تراجع خلال السنوات الماضية بشكل كبير.

وعجزت السلطة الفلسطينية على مدار أكثر من عامين عن دفع رواتب موظفيها بشكل كامل أو تسديد ما عليها من التزامات لشركات القطاع الخاص التي تتعامل معها.

وقالت وزارة المالية في بيانها “بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك”.

(الدولار = 3.30 شيقل)

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة – تحرير رحاب علاء)