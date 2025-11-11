The Swiss voice in the world since 1935
السلطة الفلسطينية تدفع يوم الأربعاء 60% من رواتب موظفيها عن أغسطس

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع يوم الأربعاء 60 بالمئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر أغسطس آب، وسط استمرار أزمتها المالية.

وذكرت الوزارة في بيان “رواتب الموظفين عن شهر آب يوم غد الأربعاء بنسبة 60 في المئة وبحد أدناه 2000 شيقل”.

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على عائدات الضرائب في تغطية رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية بالإضافة إلى الدعم الدولي الذي تراجع خلال السنوات الماضية بشكل كبير.

وتواصل إسرائيل احتجاز عائدات هذه الضرائب على البضائع، والتي تدخل بشكل عام السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة ثلاثة في المئة.

وقال مجلس الوزراء الفلسطيني إنه بحث “الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة جراء استمرار الاحتلال باحتجاز أموال المقاصة والتوقف التام عن تحويلها منذ 6 أشهر”.

وأضاف في بيان له بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله يوم الثلاثاء “تراكمت الأموال) منذ عام 2019 لتصل اليوم إلى أكثر من 13 مليار شيقل”.

وتعجز السلطة الفلسطينية منذ أكثر من عامين عن دفع رواتب موظفيها بشكل كامل أو تسديد ما عليها من التزامات لشركات القطاع الخاص التي تتعامل معها.

وقالت وزارة المالية في بيانها “بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك”.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية يوم الأحد استقالة وزير ماليتها دون إبداء الأسباب.

(الدولار = 3.21 شيقل)

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة تحرير – تحرير مروة غريب)

