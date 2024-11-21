السلطة الفلسطينية ترحب بقرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت
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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بيانا يوم الخميس ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت.
وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة، بحسب الوكالة.
ووصفت السلطة الفلسطينية القرار بأنه “يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته”.