السلطة الفلسطينية تُطلق حملة سياسية في أوروبا للاعتراف بدولة فلسطين

علن المبعوث الخاص للرئاسة الفلسطينية محمّد أشتيه الأربعاء أن ممثلين عن السلطة الفلسطينية سيزورون عددا من العواصم الأوروبية بهدف الحصول على اعتراف بدولة فلسطين.

جاء كلام أشتيه المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي سبق أن شغل منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في جنيف، قبل أن ينتقل إلى هولندا والنمساء للغاية نفسها، كما قال.

وأضاف أن وفدا سيتوجه أيضا إلى دول البلطيق، فيما يّتوقّع أن يتوجه الرئيس محمود عباس إلى إيطاليا وألمانيا.

وشدد على أن الهدف من هذه الزيارات دفع هذه الدول للاعتراف بدولية فلسطين، على غرار ما فعلته دول أخرى سبقتها مثل بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال في 21 أيلول/سبتمبر الماضي.

وأضاف أشتيه للصحافيين “هناك 34 دولة لم تعترف بعد بدولة فلسطين، نحن على تواصل مع هذه الدول”.

والتقى أشتيه في سويسرا وزير الخارجية إيغناسيو كاسيس.

وقال “سويسرا هي البلد المضيف لوكالات الأمم المتحدة والحافظة لاتفاقيات جنيف”.

وأضاف “طلبت من القادة السويسريين مطابقة الأقوال بالأفعال والاعتراف بفلسطين كدولة”.

ابو/خلص/ص ك

