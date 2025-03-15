السماح لمؤسس تطبيق “تلغرام” بمغادرة فرنسا بشكل مؤقت (مصادر)

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سمحت السلطات الفرنسية لمؤسس تطبيق تلغرام بافيل دوروف بمغادرة البلد مؤقتا السبت، رغم اتهامه بارتكاب مخالفات متعددة مرتبطة بتمكين الجريمة المنظمة، وفق ما أفادت مصادر مطلعة وكالة فرانس برس.

وقال مصدر مطلع على القضية لوكالة فرانس برس “غادر فرنسا هذا الصباح”، موضحا أن دوروف غادر بإذن من السلطات.

وذكر مصدر آخر أن قاضي التحقيق أذن لدوروف بمغادرة فرنسا “لعدة أسابيع”.

وأكد مصدر ثالث أن دوروف غادر إلى دبي.

ورفضت متحدثة باسم تلغرام التعليق عندما اتصلت بها وكالة فرانس برس، قائلة إن الشركة ستصدر بيانا في وقت لاحق.

وقال المصدر المطلع على القضية إن قاضي التحقيق وافق على طلب دوروف بتعديل شروط مراقبته قبل عدة أيام.

وأوقف مؤسس تلغرام في آب/اغسطس في مطار لو بورجيه قرب باريس.

ووجهت إليه اتهامات بارتكاب سلسلة من الانتهاكات المتعلقة بتطبيق المراسلة الشهير الذي أسسه.

ومنع من مغادرة البلاد بعد أيام من الاستجواب، ووجهت إليه عدة تهم تتعلق بعدم العمل على الحد من المحتوى المتطرف والإرهابي على التطبيق، وأُفرج عنه بكفالة قدرها خمسة ملايين يورو.

انتقد دوروف الذي يحمل جوازات سفر روسية وفرنسية وإماراتية، توقيفه في البداية لكنه أعلن مذاك عن خطوات تبدو وكأنها تستجيب لمطالب باريس.

وفي كانون الثاني/يناير، أبلغ دوروف قضاة التحقيق في فرنسا أنه “يدرك خطورة جميع الادعاءات”، بحسب مصدر.

كل/شي/ح س