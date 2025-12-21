السناتور الأميركي غراهام إثر لقائه نتانياهو: حماس وحزب الله يتسلحان مجددا

اتهم عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام خلال زيارته لإسرائيل الأحد، حركة حماس وحزب الله اللبناني بإعادة تسليح نفسيهما، ملاحظا أن الحركة الفلسطينية تعمل أيضا على تعزيز نفوذها في قطاع غزة.

وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد عامين من حرب مدمرة على قطاع غزة.

ورغم الاتفاق، يواصل الطرفان تبادل الاتهامات بخرقه.

وفي ما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي مع حزب الله، دخل اتفاق آخر لوقف إطلاق النار بين الجانبين حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد نحو عام من مواجهة مفتوحة، لكن إسرائيل تواصل شن غارات على الأراضي اللبنانية.

وتصر إسرائيل على أن نزع سلاح حماس وحزب الله، حليفي إيران العدو اللدود للدولة العبرية، شرط أساسي لأي سلام دائم.

وفي بيان متلفز صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال غراهام “لدي انطباع بأن حماس لا تعمل على نزع سلاحها، بل تعيد تسليح نفسها”.

وأضاف “أعتقد أنها تحاول تعزيز حكمها ولن تتخلى عنه في غزة”.

وبحسب عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية، وهو حليف للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي ساهم في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، فإن حزب الله يسعى بدوره إلى إعادة تسليح نفسه.

وقال “أرى أن حزب الله يحاول صنع مزيد من الأسلحة … وهذا أمر غير مقبول”.

من جانبه، علق نتانياهو قائلا “أنت على حق في الحالتين”، مشيدا بغراهام الذي وصفه بأنه “صديق عظيم لإسرائيل”.

وجاءت تصريحات غراهام غداة دعوة الوسطاء المتمثلين بكل من الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا، إسرائيل وحماس إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.

ويضغط الوسطاء من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الهدنة، والتي تشمل انسحابًا إسرائيليًا من غزة، وإنشاء سلطة موقتة لإدارة القطاع بدلًا من حماس، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار.

كما تتضمن المرحلة الثانية نزع السلاح من غزة، بما في ذلك سلاح حركة حماس.

ومن جانبها، دعت حركة حماس الوسطاء وواشنطن إلى وقف ما تصفه بـ”الانتهاكات” الإسرائيلية لوقف إطلاق النار.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، قٌتل 401 شخص في قطاع غزة بنيران إسرائيلية، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.

والجمعة، قُتل ستة أشخاص، بينهم طفلان، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة كانت تُستخدم مأوى للنازحين، وفقًا لجهاز الدفاع المدني في غزة.

وفي لبنان، تعهدت الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله، بدءًا من جنوب البلاد.

إلا أن إسرائيل تشكك في فاعلية الجيش اللبناني لإنجاز هذا الأمر، فيما رفض حزب الله تكرارًا التخلي عن سلاحه.

