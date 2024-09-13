السنوار يشكر الأمين العام لحزب الله على دعم حماس

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بيروت (رويترز) – قالت جماعة حزب الله اللبنانية يوم الجمعة إن يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قدم الشكر لحسن نصر الله الأمين العام للجماعة على دعمها لحماس في الصراع مع إسرائيل.

جاء ذلك في أول رسالة معلنة بينهما منذ أن أصبح السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحماس في أغسطس آب.

ويشن حزب الله المدعوم من إيران هجمات عبر الحدود على إسرائيل منذ ما يقرب من عام بالتوازي مع حرب غزة. وتقول الجماعة اللبنانية إن هجماتها تهدف إلى دعم الفلسطينيين.

ونقلت قناة المنار التابعة لحزب الله عن السنوار قوله لنصر الله “شاكرين لكم تضامنكم الممزوج ‏بالمشاعر الصادقة والنبيلة، الذي عبرت عنه أفعالكم المباركة في جبهات محور المقاومة، إسنادا ودعما ‏وانخراطا في هذه المعركة”.

ولم يظهر السنوار علنا منذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول، ويُعتقد على نطاق واسع أنه يدير الحرب من الأنفاق تحت غزة.

وهذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي يُعلَن فيها أنه أرسل رسالة. فقد قالت حماس يوم الثلاثاء إنه بعث برسالة تهنئة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على إعادة انتخابه.

وحزب الله هو الفصيل الأقوى بين جماعات متحالفة مع إيران فيما يعرف باسم محور المقاومة، والتي شاركت في الصراع أيضا بهجمات من اليمن والعراق دعما لحماس في حرب غزة.

وألمح خالد مشعل رئيس حماس في الخارج، وهو رئيس سابق للمكتب السياسي للحركة، في الأيام الأولى من الصراع إلى إحباطه من حجم تدخل حزب الله، إذ قدم الشكر للجماعة لكنه قال إن “المعركة تتطلب أكثر”.

وقتلت إسرائيل على مدار العام المنصرم نحو 500 مقاتل من حزب الله، من بينهم القائد العسكري الكبير فؤاد شكر. ويفوق هذا العدد خسائر حزب الله في الحرب مع إسرائيل عام 2006.

وقالت الجماعة اللبنانية إنها لم تكن على علم مسبق بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، والذي ساعد السنوار في التخطيط له.

وشكر السنوار أيضا نصر الله على الرسالة التي بعث بها لتقديم التعازي في مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي السابق لحماس في يوليو تموز بطهران في عملية اغتيال يعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل نفذتها.

وأجبرت الأعمال القتالية عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية عشرات الآلاف من السكان بالجانبين على النزوح. ويلوح خطر التصعيد في الأفق.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية على وشك إنجاز مهمتها في غزة، وإن تركيزها سيتجه نحو الحدود اللبنانية.

وصرح زعماء إسرائيليون بأنهم يفضلون حل الصراع من خلال اتفاق يدفع حزب الله بعيدا عن الحدود. وقالت الجماعة اللبنانية إنها ستواصل القتال ما دامت حرب غزة مستمرة.