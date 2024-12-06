السوداني يؤكد مواصلة العراق جهوده الدبلوماسية “لاحتواء الأزمة” في سوريا

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أكّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الجمعة أن بلده يواصل جهوده الدبلوماسية من أجل “احتواء الأزمة في سوريا لتأثيرها الصريح على الأمن العراقي”، وذلك قبل اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية العراق وإيران وسوريا للبحث في التطورات.

وبات تحالف من الفصائل المعارضة المسلحة السورية الجمعة على بعد حوالى خمسة كيلومترات من أطراف مدينة حمص ثالث كبرى مدن سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بعد تقدمه الى بلدتين استراتيجيتين تقعان على الطريق الذي يربطها بحماة.

ويجتمع في بغداد الجمعة وزراء خارجية العراق وإيران وسوريا للبحث في تطورات الوضع، حسبما أفاد الإعلام الرسمي في الدول الثلاث.

وأكّد السوداني الجمعة في اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي “مواصلة العراق بذل الجهود الدبلوماسية الحثيثة في سبيل احتواء الأزمة في سوريا لتأثيرها الصريح على الأمن العراقي”، حسبما أفاد مكتبه في بيان.

وذكّر بأن “موقف العراق الرسمي والثابت هو مع وحدة سوريا وأمنها واستقرارها”.

من المتوقع أن يلي الاجتماع مؤتمر صحافي بعد ظهر الجمعة، حسبما أفادت وزارة الخارجية العراقية وكالة فرانس برس.

وما زال العراق الذي يعدّ أكثر من 45 مليون نسمة، يعاني صدمة جرّاء سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية بين 2014 و2017 على حوالى ثلث مساحة أراضيه.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية الاثنين إرسال مدرّعات لتعزيز الأمن عند الحدود مع سوريا والتي يزيد طولها عن 600 كيلومتر.

وأعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الجمعة عن “قلق العراق البالغ” إزاء التطورات في الدولة المجاورة، وذلك خلال استقباله نظيره السوري بسام الصباغ في بغداد.

وشدّد الوزيران وفق بيان للوزارة على “أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين لتفادي تكرار التجارب السابقة والعمل على حماية الأمن الإقليمي”.

من جهته، شدّد الصباغ على “ضرورة حشد كافة الجهود العربية والإقليمية من أجل التصدي لهذا الخطر الإرهابي (…) ومنع انتقاله إلى دول أخرى”، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

في وقت لاحق، التقى حسين نظيره الإيراني الذي أكّد لصحافيين أن “المبادرات تتشكّل خلال المشاورات ويمكن تطويرها”، مضيفا “لذلك بالطبع سنبحث في المبادرات”.

والخميس، دعا أبو محمد الجولاني زعيم تنظيم هيئة تحرير الشام، السوداني الى النأي بالعراق عن الحرب السورية ومنع إرسال مقاتلين من الحشد الشعبي لمساندة قوات النظام السوري.

وأكّد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض من محافظة نينوى الجمعة أن “الأزمة السورية حدث داخلي عندما تدور بين حكومة ومعارضة، ولا شأن للعراق بذلك”.

كبج/ح س