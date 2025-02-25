السوريون يشاركون في مؤتمر حوار “تاريخي” وسط مخاوف العملية الانتقالية

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من تيمور أزهري

دمشق (رويترز) – قال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يوم الثلاثاء إن هناك “فرصة استثنائية تاريخية نادرة” لإعادة بناء الدولة، وذلك في كلمته بمؤتمر الحوار الوطني الذي وصفته الحكومة الجديدة بأنه علامة فارقة بعد حكم عائلة الأسد الذي استمر عقودا.

واجتمع مئات السوريين في القصر الرئاسي في دمشق لحضور المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا وأشاد به مؤيدون باعتباره غير مسبوق لكن منتقدين يخشون أن يكون مجرد واجهة لعملية انتقالية يقودها أساسا الزعماء الجدد في سوريا.

وما زالت خريطة الطريق السياسية للبلاد غير محددة المعالم إلى حد بعيد، باستثناء حكومة انتقالية جديدة تتولى السلطة في أول مارس آذار لم يُعلن عن أعضائها بعد. وقال الشرع الذي يواجه دعوات من دول غربية وعربية لقيادة عملية تشمل جميع الأطياف إن إجراء انتخابات قد يحتاج نحو خمس سنوات.

ووصل مئات السوريين إلى القصر الرئاسي في دمشق لحضور المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا، ومشوا على السجادة الحمراء التي كانت مخصصة في السابق لعدد قليل من كبار الشخصيات الأجنبية الذين كانوا يزورون الرئيس السابق بشار الأسد قبل أن تطيح به المعارضة في هجوم بقيادة هيئة تحرير الشام العام الماضي.

ونصب قادة المعارضة رئيس هيئة تحرير الشام أحمد الشرع رئيسا مؤقتا للبلاد الشهر الماضي. وتعهد الشرع على الفور بإجراء حوار وطني لمناقشة مستقبل البلاد.

وقال الشرع في كلمته يوم الثلاثاء “سوريا حررت نفسها بنفسها، فإنه يليق بها أن تبني نفسها بنفسها”.

وأضاف “اليوم فرصة استثنائية تاريخية نادرة، علينا استغلال كل لحظة فيها لما يخدم مصالح شعبنا وأمتنا”.

وشدد الشرع على ضرورة توحيد مختلف الفصائل المسلحة تحت قيادة عسكرية واحدة، قائلا إن “سوريا لا تقبل القسمة، فهي كل متكامل، وقوتها في وحدتها”.

وانقسم المشاركون إلى ست مجموعات عمل لمناقشة منظومة العدالة الانتقالية والدستور وبناء مؤسسات الدولة والحريات الشخصية والنموذج الاقتصادي لسوريا في المستقبل والدور الذي سيلعبه المجتمع المدني في البلاد.

والمناقشات سرية بحضور منسق يخصص لكل مشارك دقيقتين للحديث بالإضافة إلى وجود قيود على إزالة أي وثائق من قاعة المؤتمر.

وقال مشاركون إن المناقشات كانت جيدة التنظيم لكنهم ما زالوا يشعرون بالقلق من مدى تأثير مساهماتهم في العملية السياسية التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام بشكل كبير حتى الآن.

وقالت حنين أحمد، وهي ناشطة من محافظة حمص بوسط البلاد، لرويترز “مجرد وجودنا هون هو فيه جزئية لوصول الصوت أكيد. لكن تبقى عينا على نقطتين برأيي، أول شيء ما يكون الحوار هذا آخر نقطة من الحوار، لازم تكون عملية مستمرة، مش هاي (ليس هذا) آخر شيء راح يتحاور فيه السوريون، وإن هذه مرحلة، وشغلة تانية أن نحن نعرف كيف نوظف هذه الحوارات”.

وشاركت حنين في الجلسة الخاصة بالحريات الشخصية، وقالت إن هناك إجماعا واسعا على الحفاظ على الحريات المدنية والسياسية والفردية للسوريين.

وقال رجل الأعمال السوري عدنان طرابيشي الذي شارك في الجلسة الاقتصادية لرويترز إن المنظمين وعدوا المشاركين بأن الحوار ليس إلا خطوة أولى.

وأضاف طرابيشي “نحن في القصر الرئاسي والرجال الذين هنا كانوا في الخارج منذ 54 عاما. هذا شعور لا يصدق. نشعر أننا نحاول إعادة بناء سوريا من الصفر”.