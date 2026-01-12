السويد تستثمر نحو 374 مليون يورو في شراء مسيرات عسكرية

afp_tickers

2دقائق

أعلن وزير الدفاع السويدي بال جونسون الاثنين استثمار 4 مليارات كرونة (نحو 374 مليون يورو) في شراء مسيّرات للقوات المسلحة، مؤكدا ضرورة أن تتحمل أوروبا “مسؤولية أكبر” تجاه نفسها وأوكرانيا.

وأوضح جونسون أن هذا الاستثمار يشمل شراء مسيّرات استطلاع وحرب إلكترونية، بالإضافة إلى “ذخائر جوالة بعيدة المدى” تعرف أيضا باسم مسيّرات انتحارية.

وأضاف أن الحزمة “تشمل أيضا مسيّرات بحرية لإزالة الألغام والمراقبة البحرية”. ويتوقع أن تتسلم السويد كل هذه المنظومات “خلال عامين”.

وستخصِّص هذه الدولة الاسكندنافية 1,3 مليار كرونة (نحو 121,5 مليون يورو) لتعزيز “قدراتها الفضائية، من خلال عشرة أقمار اصطناعية عسكرية ستزيد فعالية منظوماتنا المسيّرة وصواريخنا الجوالة”، بحسب الوزير.

وكانت السويد أعلنت الأحد استثمار 15 مليار كرونة (نحو 1,4 مليار يورو) في دفاعاتها الجوية البرية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت اقتناءها صواريخ أرض-جو من طراز “إيريس-تي” لحماية نفسها من الصواريخ والمسيرات والطائرات المقاتلة.

وأعرب جونسون في كلمته في منتدى الدفاع السنوي عن أسفه لتدهور الوضع الأمني مقارنة بالعام السابق.

وقال “يضاف إلى التهديد المتزايد من روسيا تفاقم عدم القدرة على التنبؤ بسلوك الولايات المتحدة. وهناك استنتاج واحد: على أوروبا أن تتحمل مسؤولية أكبر تجاه أمنها وأمن أوكرانيا”.

جلل/س ح/ب ق