السويد تطلب من سفينة صينية راسية قبالتها الانتقال إلى مياهها لمساعدتها في تحقيق

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طلبت السويد الثلاثاء من سفينة شحن صينية راسية قبالة سواحلها الانتقال إلى مياهها الإقليمية للمساهمة في التحقيق في قطع أسلاك بحرية وهو أمر يُعدّ عملا تخريبيا محتملا.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون في مؤتمر صحافي “كنا على اتصال بالسفينة وكذلك مع الصين وأعلمناهما بأننا نريد أن تتجه السفينة نحو المياه الإقليمية السويدية” مشيرا إلى أن الهدف لم يكن توجيه “اتهام”.

وأوضح أن “الأمر يتعلق برغبة السويد في أن تأتي السفينة إلى المياه الإقليمية السويدية حتى نتمكن من التعاون بسهولة أكبر لفهم ما حدث”.

وتضرر سلكا اتصالات في المياه السويدية يومي17 و18 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأبحرت السفينة الصينية “يي بينغ 3” فوق السلكين في الوقت نفسه تقريبا الذي انقطعا فيه، وفق مواقع مختصة في تتبع حركة السفن، رغم عدم وجود ما يشير إلى تورطها في الحادثتين.

وأثارت توقف السفينة في كاتيغات بين الدنمارك وساحل السويد الغربي منذ الثلاثاء التكهنات.

وبسبب التوترات التي يشهدها بحر البلطيق منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، اثار عدد من القادة احتمال “وقوع هجمات هجينة”.

جلل/ريم/الح