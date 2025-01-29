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السيسي: ترحيل الشعب الفلسطيني وتهجيره ظلم لا يمكن أن نشارك فيه

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القاهرة (رويترز) – قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء إن مصر لن تشارك في ترحيل الشعب الفلسطيني وتهجيره بوصفه “ظلما تاريخيا” محذرا من تبعات هذا الأمر على الأمن القومي المصري.

جاءت تصريحات السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكيني وليام روتو بقصر الاتحادية فيما يعتبر أول رد صريح من الرئيس المصري على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمصر والأردن باستقبال فلسطينيي غزة.

وقال السيسي “بمناسبة ما تردد بشأن تهجير الفلسطينيين، أود أن اطمئن الشعب المصري بأنه لا يمكن أبدا التساهل أو السماح بالمساس بالأمن القومي المصري”.

وأضاف “أطمئنكم بأننا عازمون على العمل مع الرئيس ترامب، وهو يرغب في تحقيق السلام، بالتوصل إلى السلام المنشود، القائم على حل الدولتين، ونرى أن الرئيس ترامب قادر على تحقيق ذلك”.

وقال ترامب يوم السبت إن مصر والأردن يجب أن تستقبلا الفلسطينيين من غزة، التي وصفها بأنها “مكان مدمر” بعد قصف إسرائيلي استمر 15 شهرا أدى إلى نزوح أغلب سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون.

ودائما ما شكل أي اقتراح برحيل الفلسطينيين من غزة، التي يريدونها جزءا من دولتهم، كابوسا للقيادة الفلسطينية بأجيالها المتعاقبة ورفضته دول الجوار العربية مرارا وتكرارا منذ بدء حرب غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.

ويعيش ملايين الفلسطينيين في الأردن بالفعل فيما استقر مئات الآلاف منهم في مصر. وأعلنت وزاتا الخارجية في مصر والأردن في وقت سابق رفضهما مقترح ترامب.

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