السيسي: تصرفات إسرائيل تعرقل فرص إبرام معاهدات سلام جديدة بالمنطقة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

الدوحة (رويترز) – قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين إن تصرفات إسرائيل الحالية تعرقل أي فرص لإبرام معاهدات سلام جديدة في الشرق الأوسط.

وأضاف مخاطبا الشعب الإسرائيلي خلال القمة العربية الإسلامية في الدوحة “ما يجرى حاليا يقوض مستقبل السلام ويهدد أمنكم وأمن جميع شعوب المنطقة ويضع العراقيل أمام أي فرص لأي اتفاقيات سلام جديدة، بل ويجهض اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة”.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله وجيداء طه-إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

