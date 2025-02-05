السيسي: على المجتمع الدولي دعم تنفيذ حل الدولتين

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القاهرة (رويترز) – ذكر بيان صادر عن الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في دعم تنفيذ حل الدولتين للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتأتي المكالمة الهاتفية بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى وتطويره اقتصاديا.

ولم يشر البيان الصادر عن مكتب الرئيس المصري إلى اقتراح ترامب مباشرة، ولم يتضح ما إذا كان قد تمت مناقشته مع ماكرون.