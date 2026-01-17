السيسي: نثمن عرض ترامب التوسط في مسألة سد النهضة

القاهرة 17 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه يثمن عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوسط في النزاع حول مياه نهر النيل مع إثيوبيا.

وفي منشور له على منصة إكس، قال السيسي اليوم السبت إنه وجه خطابا لترامب للتأكيد على موقف مصر ومخاوفها بشأن أمنها المائي بسبب مشروع سد النهضة الإثيوبي.

وقال “مصر أكدت حرصها على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل، والقائم على مبادئ القانون الدولي ، وبما يحقق المصالح المشتركة دون إضرار بأي طرف. وهي الثوابت التي يتأسس عليها الموقف المصري”.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ومحمد الجبالي – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)