السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين وتهديد الأمن القومي لدول المنطقة

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القاهرة (رويترز) – جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء التأكيد على رفض القاهرة لمقترحات تهجير الشعب الفلسطيني حتى لا تتم “تصفية” القضية الفلسطينية.

كما شدد، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية، على ضرورة تجنب التسبب في تهديد للأمن القومي لدول المنطقة.

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضب العالم العربي بخطته لنقل أكثر من مليوني فلسطيني بشكل دائم من غزة وفرض السيطرة الأمريكية على القطاع وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.