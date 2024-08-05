السيسي خلال اجتماعه مع وزير خارجية تركيا: الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة

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القاهرة (رويترز) – دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين إلى تضافر جهود القوى الفاعلة والمجتمع الدولي للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإتاحة الفرصة للحلول السياسية والدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن السيسي أكد خلال اجتماعه مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في القاهرة يوم الاثنين أن “الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة، بما يستوجب أعلى درجات ضبط النفس وإعلاء صوت التعقل والحكمة”.

وأضاف أن الرئيس المصري استعرض مع وزير الخارجية التركي والوفد المرافق له آخر مستجدات الجهود المصرية المتواصلة والمكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشار المتحدث إلى أن الآراء توافقت خلال اللقاء بشأن خطورة المشهد الإقليمي “وتمت إدانة سياسات التصعيد الإسرائيلية” مع أهمية استمرار جهود إنفاذ المساعدات الإغاثية إلى سكان غزة الذين يعانون أوضاعا معيشية وصحية غير إنسانية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد زار مصر في فبراير شباط وسط عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعدما ازدادت الخلافات بينهما عقب انتفاضة شعبية أيدها الجيش أنهت حكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013.

وتساهم مصر وقطر حاليا في جهود الوساطة الرامية إلى وقف الحرب الدائرة في غزة منذ عشرة أشهر والتي اندلعت عقب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول وردت عليه إسرائيل بعملية عسكرية واسعة.