السيسي وترامب أجريا “حوارا إيجابيا” بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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القاهرة (رويترز) – قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان يوم السبت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجريا “حوارا إيجابيا” حول عدد من القضايا من بينها أهمية الاستمرار في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتعزيزه.

وأضاف المتحدث أن الزعيمين اتفقا في اتصال هاتفي على أهمية استمرار التواصل بينهما والتنسيق والتعاون بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.