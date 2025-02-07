السيسي وجوتيريش يؤكدان رفضهما إخلاء غزة ويشددان على ضرورة بدء الإعمار

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القاهرة (رويترز) – قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان يوم الجمعة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بحثا خلاله الأوضاع في قطاع غزة، مشيرا إلى أنهما أكدا رفضهما إخلاء القطاع وشددا على ضرورة إعادة البناء.

وقال السفير محمد الشناوي إن الاتصال تناول الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية.

وقال إن الاتصال أكد أيضا على الدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لدعمها وتمكينها من أداء مهامها.

ومضى قائلا إنه جرى “التأكيد في هذا الإطار على رفض إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم، وشددا على ضرورة بقاء الفلسطينيين من أهالي القطاع في أرضهم، وعلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد”، مؤكدين على ضرورة أن يكون حل الدولتين هو نهج ومحور تحرك المجتمع الدولي في المرحلة الراهنة.

وأوضح المتحدث أن السيسي وجوتيريش شددا أيضا خلال الاتصال على ضرورة الإسراع في بدء عمليات إعادة إعمار القطاع، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية فيه.