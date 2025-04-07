السيسي وماكرون يبحثان خطة إعادة إعمار غزة

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القاهرة (رويترز) – قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين إنه تناول “بشكل معمق” مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون التطورات المتلاحقة على الساحة الإقليمية والدولية وعلى رأسها “الوضع المأساوي في قطاع غزة”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيسين في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال ماكرون خلال المؤتمر إنه يرفض النقل القسري لسكان غزة.

وقال السيسي “أكدنا ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وإطلاق الرهائن”.

وأضاف “كما توافقنا على رفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، واستعرضت مع الرئيس ماكرون الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار غزة، واتفقنا على تنسيق الجهود المشتركة بشأن مؤتمر إعمار غزة التي تعتزم مصر استضافته بمجرد وقف الأعمال العدائية في القطاع”.

وكان الرئيس الفرنسي قد وصل إلى مصر يوم الأحد في زيارة تستغرق ثلاثة أيام تشمل زيارة مدينة العريش المصرية الواقعة على بعد 50 كيلومترا من قطاع غزة وتعد نقطة لتجميع المساعدات الإنسانية للقطاع.