The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

السيسي وولي عهد الكويت يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

القاهرة (رويترز) – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين وكذلك النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والبدء في إعادة إعمار القطاع وفقا للخطة العربية.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي بمقر إقامته في مدينة الكويت بولي العهد خلال زيارة رسمية للبلاد، وهي المحطة الثانية في جولة الرئيس المصري بمنطقة الخليج.

وشددا على رفضهما لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، كما أكدا أهمية استمرار الجهود الدولية الرامية لإعادة إحياء عملية سياسية جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بأن ولي عهد الكويت أشاد بالجهود المصرية الداعمة لتحقيق الأمن والإستقرار بالمنطقة.

وأضاف الشناوي أن الشيخ صباح أشار إلى تطلع الجانب الكويتي إلى أن تسهم زيارة السيسي في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

كما ذكر المتحدث أن الرئيس السيسي أشاد بالجهود الكويتية لتطوير الاقتصاد وفق رؤية 2035، معربا عن أمله في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأضاف المتحدث أنه تم التطرق خلال اللقاء أيضا إلى تطورات الأوضاع في سوريا، والجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية، ودعم الاستقرار في السودان.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
52 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية