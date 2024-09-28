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السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان ورفضها المساس بأمنه أو سيادته

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القاهرة (رويترز) – قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أكد خلاله “دعم مصر الكامل للبنان… ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه”.

وجاء في بيان الرئاسة المصرية أن مصر تقف إلى جانب لبنان “في هذه الظروف الدقيقة” وشدد البيان على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة.

ولم يشر البيان إلى اغتيال إسرائيل للأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله.

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