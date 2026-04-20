السيسي يبحث أوضاع السودان ولبنان مع مساعد ترامب للشؤون العربية والأفريقية

القاهرة 20 أبريل نيسان (رويترز) – استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين في القاهرة مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية حيث تطرق اللقاء إلى الأوضاع في السودان ولبنان والقرن الأفريقي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي في بيان إن الجانبين تناولا التطورات في السودان “حيث تم التأكيد على ضرورة بذل كل الجهود والمساعي اللازمة لإنهاء الحرب ووقف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني”.

وأضاف أن السيسي “أكد على الرؤية المصرية تجاه الأزمة السودانية، القائمة على ضرورة ضمان سيادة ووحدة السودان، ورفض التدخلات الخارجية ومحاولات النيل من أمنه واستقراره أو إحداث فراغ سياسي به”.

وتدعم مصر الجيش السوداني في صراعه مع قوات الدعم السريع المستمر منذ ثلاث سنوات والذي أدى إلى انتشار الجوع ونزوح الملايين في واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم.

وأشار المتحدث إلى أن الجانبين بحثا أيضا مستجدات الوضع في لبنان “حيث أثنى السيد الرئيس على المجهود المقدر الذي بذله الرئيس ترامب للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان”.

وذكر المتحدث أن اللقاء تناول عددا من القضايا الإقليمية التي تهم مصر والولايات المتحدة وجهود تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي إضافة إلى أمن مصر المائي.

(تغطية صحفية للنشرة العربية سامح الخطيب – تحرير علي خفاجي)