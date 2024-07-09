السيسي يبحث مع بيرنز في التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة

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التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز في القاهرة، حيث بحث وفدان أميركي وإسرائيلي في الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

وذكرت الرئاسة المصرية “تمت مناقشة آخر مستجدات الجهود المشتركة للتوصل لاتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة” الذي يشهد حربا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.

ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” المقربة من المخابرات المصرية، عن مصدر رفيع المستوى تأكيده “استمرار مفاوضات الهدنة بالقاهرة”.

في مطلع الأسبوع، أكد المصدر نفسه أنه من المتوقع وصول وفدين إسرائيلي وأميركي إلى العاصمة المصرية، كما سيحضر رئيس الشين بيت (الأمن الداخلي) رونين بار، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ويبذل الوسطاء المصريون والقطريون جهوداً منذ أشهر للتوصل إلى هدنة والافراج عن رهائن اسرائيليين احتجزتهم حماس خلال هجومها في مقابل اطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ويبدو ان المحادثات التي علقت مؤخراً، قد تعاود هذا الأسبوع في القاهرة والدوحة، حيث صرح مصدر رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية أن وفداً أمنياً مصرياً سيزور المنطقة الأربعاء.

وأوضح المصدر أن هدفهم هو “تقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى إتفاق الهدنة في أقرب وقت”.

يتوجّه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ورئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) إلى الدوحة الأربعاء للبحث في اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس والدولة العبرية، حسبما أفاد مصدر آخر وكالة فرانس برس الإثنين.

وأكّد لفرانس برس الإثنين مسؤول فلسطيني مطّلع على المفاوضات أنّ جولة مباحثات الدوحة ستحضرها حماس على الرغم من عدد من “نقاط الخلاف” التي لا تزال عالقة.

واتهمت حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين بعرقلة المفاوضات.

واندلعت الحرب في 7 تشرين الأوّل/أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن 1195 قتيلاً معظمهم مدنيّون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيليّة رسميّة.

ردت اسرائيل متعهّدة القضاء على حماس وأدّى الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزّة حتّى الآن إلى مقتل 38243 شخصًا على الأقلّ غالبيّتهم مدنيّون بحسب وزارة الصحة في حكومة حماس.

بها/ريم/غ ر