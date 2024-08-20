السيسي يجتمع مع بلينكن ويحذر من خطورة توسع نطاق صراع غزة إقليميا

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القاهرة (رويترز) – قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء إن الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية في غزة “والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية” وذلك خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمدينة العلمين الجديدة.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن السيسي حذر خلال الاجتماع من “خطورة توسع نطاق الصراع إقليميا على نحو يصعب تصور تبعاته” وأكد أن “وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون بداية لاعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين”.

ووصل بلينكن إلى مصر قادما من إسرائيل في محاولة لدفع الجهود الرامية لإحراز تقدم في المحادثات المقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، في ظل عدم التوصل إلى حل لقضايا الخلاف الرئيسية.