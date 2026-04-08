السيسي يرحب بوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
القاهرة 8 أبريل نيسان (رويترز) – رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، معبرا عن أمله في أن “يكلل ذلك التطور الإيجابي باتفاق دائم لوقف الحرب في المنطقة”.
وقال السيسي في بيان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “تابعت في الساعات الأولى من صباح اليوم إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو خبر بلا شك أثلج صدور الملايين من محبي السلام في سائر بقاع الأرض”.
وحث السيسي كافة الأطراف على الانخراط بجدية في المباحثات “وصولا للسلام الدائم والتعايش السلمي بين شعوب المنطقة والعالم”.
وبرزت مصر وتركيا وباكستان كوسطاء فاعلين في الحرب التي بدأت يوم 28 فبراير شباط.
(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير سها جادو)