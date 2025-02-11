السيسي يشدد على “ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة” من “دون تهجير” سكانه

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شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء على إعادة إعمار قطاع غزة “دون تهجير سكانه الفلسطينيين” بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يمكن وقف المساعدات لمصر والأردن إذا رفضا استقبال سكان غزة.

وشدد السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن على “ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بهدف جعله قابلا للحياة، وذلك دون تهجير سكانه الفلسطينيين، وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومقدراتهم في العيش على أرضهم” وفق بيان صادر عن مكتبه.

وقال الرئيس المصري أيضا إن إقامة دولة فلسطينية هي “الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم” في المنطقة.

واقترح ترامب أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة وتقوم بترحيل سكانها الفلسطينيين إلى بلدان أخرى خصوصا مصر والأردن، على أن تعيد بناء القطاع المدمر وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل عالمية غاضبة وأدانتها الدول العربية التي أكدت حل الدولتين مع دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية الاثنين تمسّك مصر “بموقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق، بما فيها حق تقرير المصير، والبقاء على الأرض والاستقلال”، في بيان صدر بعد وقت قصير من لقاء وزير الخارجية بدر عبد العاطي نظيره الأميركي ماركو روبيو في واشنطن.

والأسبوع الماضي، تحدث عبد العاطي مع نظرائه العرب خصوصا في الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في محاولة لتعزيز المعارضة لأي تهجير قسري للفلسطينيين من أرضهم.

معف/ص ك/الح