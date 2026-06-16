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السيسي يطالب إسرائيل بوقف توسعها في غزة

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حض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إسرائيل الثلاثاء على التخلي عن خطتها للسيطرة على 70% من قطاع غزة، وذلك خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في فرنسا.

والشهر الفائت، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجيش بالسيطرة على مزيد من الأراضي في قطاع غزة، متجاهلا بذلك بنود وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر.

وقال نتانياهو إن القوات الإسرائيلية سيطرت على نحو 50% من القطاع بموجب الهدنة، قبل أن تتقدم إلى نحو 60%، ثم اتجهت نحو السيطرة على 70%.

وبموجب وقف إطلاق النار، يُفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية إلى خلف ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”، الفاصل بين المناطق التي تسيطر عليها حماس وتلك التي تقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال السيسي “مع الانشغال بالازمة مع إيران، تم توسيع نطاق الخط الأصفر بقطاع غزة ليشمل حوالى 70% من القطاع، بما يعني فعليا ترك 30% من القطاع فقط للشعب الفلسطيني”.  

وأضاف “يجب أن يتوقف هذا النهج فورا وعدم السماح بضم الضفة الغربية”.

واعتبر أن “لا بديل عن التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين”، وحض على “تنفيذ خطة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب للسلام في قطاع غزة”.

تؤدي مصر التي تشترك في حدود مع غزة، دورا محوريا كوسيط بين إسرائيل وحماس منذ هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل، والتي أشعلت فتيل الحرب في القطاع.

ماف/رك/ب ق

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية