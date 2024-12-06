الشؤون الإسلامية في الإمارات تخرّج دفعة ثانية من الأئمة و الخطباء من تنزانيا

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أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أنها قامت بتخريج الدفعة الثانية من الأئمة والخطباء القادمين من جمهورية تنزانيا، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية الخميس أنّ المجموعة تلّقت “دورةً تدريبيةً في الخطاب الديني من قبل الهيئة بهدف تأهيليهم ورفع كفاءتهم وتعزيز قدراتهم ليتمكنوا من الإسهام في نشر قيم التسامح والتعايش والسلام التي يؤكد عليها الإسلام”.

وأوضحت أنّ ذلك يأتي “ضمن البرنامج السنوي لتأهيل وتدريب الأئمة الدوليين 2024”.

وأشاد الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، خلال حفل تكريم عقد في مقر الهيئة الرئيسي في أبوظبي “بعمق العلاقات وتطورها بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تنزانيا”.

هت