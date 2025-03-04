الشاباك الإسرائيلي يقر بتقصيره في هجوم السابع من أكتوبر

reuters_tickers

4دقائق

من إيميلي روز

القدس (رويترز) – قال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) في تحقيقه الخاص في أحد أكثر الإخفاقات الأمنية لإسرائيل إن الجهاز تجاهل إشارات تفيد بأن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ستشن هجوما في أكتوبر تشرين الأول عام 2023 واعتقد خطأ بأن الحركة المسلحة لا تريد حربا شاملة.

ونُشر تقرير الشاباك المعروف أيضا باسم (شين بيت) يوم الثلاثاء، بعد خمسة أيام من نشر الجيش نتائج تحقيق قال فيه إنه هون بشدة من تقدير قدرات حماس و”أخفق في مهمته لحماية المدنيين الإسرائيليين”.

وفي السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، تسلل مقاتلون من حماس من غزة إلى جنوب إسرائيل ونفذوا هجوما تقول إحصاءات إسرائيلية إنه تمخض عن مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة إلى قطاع غزة.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن الحملة العسكرية الإسرائيلية اللاحقة أودت بحياة أكثر من 48 ألف شخص وحولت القطاع الساحلي الضيق إلى أطلال وقالت وكالات إغاثة إنسانية إن الحملة أدت إلى نزوح معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. وقُتل نحو 400 جندي إسرائيلي.

وصمد وقف إطلاق نار هش في غزة بدأ سريانه منذ 19 يناير كانون الثاني.

وجاء في خلاصة منشورة للتحقيق الذي أجراه الشاباك أنه لو كان “تصرف بشكل مختلف في السنوات التي سبقت الهجوم (الذي شنته حماس) وفي ليلة الهجوم… لكان من الممكن منع المذبحة”.

وجاء في التقرير “هذا ليس المستوى الذي كنا نتوقعه من أنفسنا وما كان الجمهور يتوقعه منا”.

ويأتي نشر التحقيقين في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات من داخل المعارضة الإسرائيلية والمجتمع المدني لإجراء تحقيق وطني في إخفاقات الحكومة في اليوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل الحديث.

وبعد وقت قصير من بدء الحرب، اعترف الجيش الإسرائيلي ووكالاته الاستخباراتية الرئيسية بفشلهم في توقع الهجوم الخاطف الذي شنه آلاف المسلحين بقيادة حماس.

وركزت نتائج الجيش الإسرائيلي على الإخفاقات في التدابير والمعارك والاستخبارات قبل وأثناء وفي الأيام التي أعقبت السابع من أكتوبر تشرين الأول. وأعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هيرتسي هاليفي استقالته في يناير كانون الثاني، متحملا المسؤولية عن إخفاق الجيش.

لكن المؤسسة السياسية تجنبت حتى الآن المحاسبة على الرغم من الدعوات المتكررة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإجراء تحقيق وطني شامل.

وفي نقاش برلماني محتدم يوم الاثنين، قال نتنياهو إن التحقيق سيجرى في نهاية المطاف لكن يتعين أن يكون “موضوعيا… ومتوازنا وغير معتمد” على نتائج مقررة سلفا.

وقال رئيس الشاباك، رونين بار، إنه سيستقيل من منصبه متحملا المسؤولية عن الإخفاق في حماية المدنيين الإسرائيليين.

وقالت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية إن نتائج تحقيق الشاباك قُدمت إلى مكتب نتنياهو الذي لم يرد بعد على طلب من رويترز للتعليق.