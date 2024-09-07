الشارقة تعتزم استخدام المسيرات لمكافحة حرائق الأبراج

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أعلنت هيئة الدفاع المدني بالشارقة أنها تعتزم استخدام الطائرات المسيّرة للتعامل مع حرائق المباني الشاهقة اعتبارا من العام المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” عن الهيئة بيانا جاء فيه أن “التكنولوجيا الجديدة التي ستدخل الخدمة في الربع الأول من العام المقبل ستسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية التي وضعتها والمتعقلة بتقليل زمن مكافحة الحرائق وتحقيق سرعة الاستجابة لاسيما في المباني الشاهقة والانتقال من طرق المكافحة التقليدية إلى طرق متطورة وإبداعية”.

وقال مدير عام الهيئة العميد سامي النقبي إن “طائرة الدرون المتخصصة بمكافحة الحرائق اجتازت الاختبار بنجاح ووصلت إلى ارتفاع 150 مترا أي ما يعادل حوالي 40 طابقا خلال 18 ثانية فقط وأظهرت قدرة على رش الماء لمسافة تصل إلى 15 مترا من خزان داخلي تبلغ سعته 5000 لتر يتم إعادة تعبئته عبر خرطوم مياه يربطه بخزان أرضي”.

أم/