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الشبان الكينيون يواصلون الضغط على الرئيس رغم إقالته الحكومة

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يريد الشبان الكينيون مواصلة الضغط على الرئيس وليام روتو غداة إعلانه إقالة القسم الاكبر من الحكومة في محاولة لاحتواء الاستياء المتنامي في الشارع والذي تجلى في تظاهرات عنيفة.

وبعد أكثر من أسبوعين على التظاهرات التي قمعتها قوات الأمن بالقوة وأسفرت عن 39 قتيلا، قدم قائد الشرطة الكينية استقالته.

وسبق ان أعلن روتو في 26 حزيران/يونيو سحب مشروع الموازنة المثير للجدل والذي ينص على رفع الضرائب، وذلك غداة يوم عنيف من التظاهرات اقتحم خلاله المتظاهرون الشباب مقر البرلمان.

وأعلن الرئيس الخميس إقالة القسم الاكبر من الوزراء باستثناء وزير الخارجية موساليا مودافادي ونائب الرئيس ريغاتي غاشاغا. وأكد روتو انه يعمل على تشكيل “حكومة تستند الى قاعدة واسعة”.

لكن هذا الإجراء لم يرض المتظاهرين الشباب المنتمين الى “الجيل الثاني” (ولدوا بعد 1997)، وقال هيرنس موانغي (25 عاما) “سنعود الى الشارع حتى يرحل روتو. لقد أهدر عامين من ولايته في السفر والكذب”.

– “لا نثق به” –

وأورد جاكسون روتيش (27 عاما) “حين نزلنا الى الشارع للمرة الاولى، وصفنا روتو باننا عصابة من المجرمين، ثم عاد عن موقفه وأخذ يقول انه سيقوم بتغييرات”.

وأضاف “لا يمكننا أن نثق به”.

من جهتها، أظهرت طالبة الحقوق ميليسا أغافونا (24 عاما) موقفا أكثر توازنا من الرئيس “شاكرة إياه على الاصغاء” الى مطالب الشارع، لكنها لاحظت ان الوزراء “أهدروا عامين من دون ان يفعلوا شيئا”.

رأى بعض المحللين أن اقالة الوزراء، وهي الاولى منذ 2005 حين قام الرئيس السابق مواي كيباكي بحل الحكومة بعد رفض استفتاء على مشروع للدستور، تمنح وليام روتو إمكان فتح صفحة جديدة، لكن هذا الامر ينطوي على أخطار.

وقالت غابرييل لينش استاذة السياسة المقارنة في جامعة وورويك البريطانية لوكالة فرانس برس إنه بعد هذه الاقالات، “يواجه روتو تحدي تشكيل حكومة جديدة ترضي العديد من المصالح الخاصة مع المساهمة في تهدئة الغضب الشعبي”.

خلال الهجوم على مقر البرلمان، لجأت الشرطة الى استخدام الرصاص الحي ضد الحشود. وقالت الوكالة الرسمية لحماية حقوق الانسان إن 39 شخصا قتلوا منذ تنظيم التظاهرة الاولى في 18 حزيران/يونيو الفائت.

وعلق سيروس أوتيينو (27 عاما) المتخصص في المعلوماتية “لن نستريح ما دام (روتو) لم يقل جميع مسؤولي الشرطة الكبار، بدءا بالمفوض العام الذي ينبغي ملاحقته بعدما ارتكبت الشرطة أعمالا وحشية” بحق المتظاهرين.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الكينية الجمعة استقالة قائد الشرطة.

وقال حسين محمد في بيان نشره على منصة اكس إن روتو “قبل استقالة جافيه كوم” الذي تولى منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وبعد سحب مشروع الموازنة، أعلن وليام روتو زيادة الاقتراض بنحو 169 مليار شيلينغ (1,2 مليار يورو) مقابل خفض النفقات بنحو 177 مليار شيلينغ (1,3 مليار يورو). واوضح روتو أن من شأن هذه التدابير ان ترفع العجز في الموازنة من 3,3 في المئة الى 4,6 في المئة.

ستر/ب ق/نور

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية