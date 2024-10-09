الشرطة: إصابة 6 في هجوم طعن بالخضيرة في إسرائيل

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الخضيرة (إسرائيل) (رويترز) – قالت السلطات في إسرائيل إن هجوم طعن وقع بمدينة الخضيرة يوم الأربعاء مما تسبب في إصابة ما لا يقل عن ستة أشخاص، اثنان منهم في حالة حرجة.

وذكرت الشرطة في بيان “تم تحييد الإرهابي… وجرى تحديد أربعة مواقع منفصلة لهجوم الطعن الذي أسفر عن إصابة ستة”.

ولم تقدم الشرطة مزيدا من التفاصيل بعد لكنها نشرت فيديو قصيرا لتوقيف منفذ الهجوم المشتبه به.

وقال مسعفون إنه جرى نقل المصابين الستة بسرعة إلى المستشفى وإن حالة اثنين منهم على الأقل حرجة.

وتشهد إسرائيل حالة مرتفعة من التأهب الأمني منذ أدى الهجوم الذي شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى اندلاع حرب في غزة، فضلا عن استمرار تصاعد الصراع مع جماعة حزب الله في لبنان.